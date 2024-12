Pedidos de informação têm resposta: "Olha no Portal da Transparência", diz transição

A equipe de transição de Evandro Leitão (PT) reclama de falta de informações. Quatro parlamentares aliados ao prefeito eleito contaram à reportagem que muitos pedidos de informação têm sido respondidos com a orientação para olhar no Portal da Transparência.

"Quando chega lá, a informação não é condizente com o dado, que não está atualizado. Você tem esse problema em quase todas as informações. O mais grave é a saúde. É exponencial, mas em quase todas as áreas você encontra fragilidades. Inconsistência de dados", disse o líder do bloco do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado De Assis Diniz (PT).