Conheça as promessas de campanha de Evandro Leitão para a saúde de Fortaleza

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), para o governo de 2025 a 2028, destacou a saúde como uma de suas prioridades para a gestão e reforçou a criação de novos programas e ampliação do serviço municipal.

Entre as propostas reforçadas durante a campanha estão a criação do Espaço Girassol, para crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e a ampliação do horário funcionamento dos postos de saúde para às 21 horas.

O POVO analisou as propostas da temática do prefeito eleito, divulgadas em documento no site Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assim como nas redes sociais, entrevistas, sabatinas e debates.