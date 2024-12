Após relatos de dificuldade, TCE não descarta inspeções na transição de Fortaleza

Evandro Leitão é o prefeito eleito e se encontrou com o atual prefeito José Sarto, em novembro, para tratar da transição. / Crédito: FÁBIO LIMA

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) avalia a necessidade de atuar na fiscalização da transição em Fortaleza e informou que está atento aos últimos acontecimentos relacionados ao processo. Nos últimos dias, o prefeito eleito Evandro Leitão (PT) relatou dificuldades relacionadas ao repasse de dados pela gestão José Sarto (PDT) e o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) oficiou a equipe de transição do gestor eleito a comunicar eventuais empecilhos. O TCE tem atuado no acompanhamento do processo de transição em dezenas de municípios cearenses. Cristiano Góes, diretor de Fiscalização de Atos de Gestão I do órgão de controle, informou ao O POVO que o tribunal acompanha “bem de perto” a situação na Capital e relatou que equipes do TCE estão atuando em outros municípios nesta semana.

"Não estão descartadas eventuais inspeções do TCE em Fortaleza, nem está descartada a possibilidade de realizarmos reuniões com a comissão de transição para ver de perto a real situação. Eventuais inspeções podem ocorrer. Nesta semana estamos atuando em Baixio, Acopiara, Frecheirinha e Ipu e na próxima semana estaremos em mais quatro municípios".

Em resposta, o TCE informou que possíveis ações estavam sendo analisadas. O Tribunal lembrou que acompanha o processo de transição em todos os municípios, com ênfase em 40 cidades onde houve “mudança de gestão política”. O órgão destacou a realização de inspeções presenciais em cidades priorizadas por matriz de risco e citou ações em Pacatuba, Cascavel e Pacajus, além de inspeções em Canindé, Paracuru, Itapiúna e São Luís do Curu, com previsão de atuação em outras cidades cearenses. Na ocasião, o TCE explicou: “Devido ao segundo turno, Fortaleza e Caucaia não foram incluídas nas primeiras fiscalizações presenciais, mas possíveis ações estão sendo analisadas. Em Fortaleza já foram realizadas quatro reuniões sobre a transição, com atas publicadas no Portal da Transição Responsável. O TCE reafirma seu compromisso com um processo de transição transparente e alinhado aos princípios da administração pública, assegurando a regularidade e a continuidade dos serviços essenciais”, destacou o órgão. MPCE

Nesta semana, o MPCE oficiou a deputada estadual Gabriela Aguiar (PSD) - vice-prefeita eleita de Fortaleza e coordenadora da equipe de transição de governo -, para que comunique os possíveis problemas no repasse de informações por parte da atual gestão municipal. O ofício foi expedido em razão dos “desafios” relatados por Evandro Leitão, em entrevista à Rádio O POVO CBN, na última sexta-feira, 29.