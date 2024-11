Reunião sobre emendas da bancada cearense tem apelo a obras de infraestrutura e saúde

Parlamentares cearenses se reuniram na tarde desta quarta-feira, 27, em Brasília para discutir a destinação das emendas de bancada para o Estado. Na ocasião, estiveram presentes na discussão parte dos deputados federais pelo Ceará, a senadora Augusta Brito (PT-CE), além do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito eleito de Fortaleza Evandro Leitão (PT).

“Nos reunimos com a bancada federal do Ceará, que vai decidir indicação de recursos da emenda de bancada, que é impositiva, e a nossa solicitação é que parte desses recursos seja disponibilizada para que nós possamos iniciar a duplicação da BR-222, para que a gente possa, nesse primeiro momento, conseguir a duplicação até São Luís do Curu ou até o Umirim. É esse o projeto que apresentamos à bancada", afirmou o governador.

Evandro, por sua vez, citou a crise do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, para buscar recursos junto aos parlamentares federais. “Eu vim aqui no sentido de que a gente possa sensibilizar os deputados e as deputadas para que nós possamos alocar recursos para o IJF, para o custeio da saúde a fim de que a gente possa estar aí amenizando essa dor. A dor de tantos fortalezenses e, por que não dizer, de tantos cearenses que utilizam aquele equipamento. Que é um equipamento que não serve para apenas os fortalezenses, mas sim para todos os cearenses” disse Evandro.

As emendas são uma parcela do orçamento a serem destinados por deputados e senadores para destinar a obras e projetos no estado e municípios de origem. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino havia suspendido a execução das emendas com o intuito de que haja mais transparência na alocação das verbas para as bases eleitorais dos parlamentares.

A nova legislação surgiu de uma articulação entre governo, Supremo e Congresso. Pelo PLP 175/24, o responsável pela emenda deve informar a finalidade e o valor destinado ao ente (Distrito Federal, estado ou município) com a preferência para obras inacabadas propostas pelo mesmo parlamentar anteriormente.

Além disso, as emendas de bancada - motivo da reunião da bancada cearense com o governador - serão limitadas a oito sugestões para cada bancada estadual. Além delas, poderão ser apresentadas até três emendas para continuar obras inacabadas, contanto que exista objeto determinado e que constem no registro de projetos de investimentos previstos na Constituição.