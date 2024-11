Elmano assina PL que reduz jornada de trabalho a servidores que têm filhos com deficiência

O objetivo do PL é oferecer as condições necessárias para que os servidores possam acompanhar, quando necessário, os seus familiares em tratamentos de saúde

O documento segue para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) para ser aprovado ou não pelos parlamentares.

Servidores públicos que têm filhos ou dependentes com deficiência poderão ter até 50% da carga horária de trabalho reduzida, é o que consta no Projeto de Lei homologado governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) nesta quarta-feira, 27.

Lei já garante horário diferenciado

A Lei Federal 13.370/16 já garante um horário especial ao servidor público federal com cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

"Atualmente, a legislação permite redução de até 2 horas diárias da jornada de servidores com filhos com deficiência. Com essa medida, além de ampliar a redução de 30% até 50% da carga horária, também estende o benefício a cônjuges e demais dependentes", destacou o chefe do Executivo estadual em vídeo publicado no Instagram.

