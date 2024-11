Quem é o deputado que propõe acabar com todos os feriados do Brasil

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) apresentou um projeto de lei (PL 5646/2023) que busca alterar o calendário de feriados no País. A proposição foi apresentada à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados na última sexta-feira, 22.

A medida, conforme texto proposto, visa “mitigar os prejuízos econômicos causados pela paralisação do trabalho nos feriados e pontos facultativos”. Vice-líder do PL na Câmara, Marcos Pollon é natural de Campo Grande, município do Mato Grosso do Sul. O político foi eleito em 2022 para o seu primeiro mandato como deputado federal, quando recebeu 103.111 mil votos e foi o deputado federal mais votado do Estado.