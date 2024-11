PT expulsa prefeito de Choró, preso por corrupção

Prefeito de Choró, no Ceará, é afastado do cargo por 180 dias Crédito: Reprodução/Redes sociais

O Partido dos Trabalhadores do município de Choró, 168 km distante de Fortaleza, informou nas redes sociais a expulsão do prefeito preso na ultima sexta-feira,22, Marcos Jucá. Ele foi alvo da operação Ad Manus do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Em nota, o PT de Choró informou que reuniu o diretório municipal no domingo para deliberar a expulsão do prefeito afastado do quadro de filiados da agremiação partidária. O partido informa que uma decisão anterior por expulsão já havia chegado a ser tomada até antes da operação, ainda no ano de 2023, porém, a comunicação à Justiça Eleitoral não chegou a ser concluída.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além do prefeito, um servidor municipal e até o sucessor eleito, Bebeto Queiroz (PSB), foram presos na operação. Eles são suspeitos de praticar atos ilícitos em contratos de prestação de serviço de abastecimento de veículos da Prefeitura de Choró. A prisão do chefe do Executivo Municipal de Choró resultou na posse do vice-prefeito do município, Elcimar Ribeiro.

O cenário político de nosso Município (Choró-CE) tem se destacado negativamente nos noticiários e nas páginas policiais do Estado do Ceará em decorrência dos fatos que culminou o afastamento de gestores, servidores e legisladores por atos de corrupção ativa e passiva contra o erário público de acordo com a operação "ad manus" expedida pelo MPCE nesta sexta-feira 22/11/2024. Neste contexto, o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores @PTCHOROOFICIAL se reuniu nesta manhã de domingo 24/11 para deliberação (reafirmar) a respeito da expulsão do Prefeito afastado Marcondes Jucá do quadro de filiados desta agremiação Partidária.

Assim, conforme consta nas páginas de notícias locais e regionais que tratam o então prefeito afastado como sendo filiado ao PT, reafirmamos que mesmo não faz parte de nosso quadro de filiados e que tão logo será efetivado nos órgãos competentes. Em tempo:

Ainda em 2023, este mesmo diretório havia deliberado por unanimidade pela expulsão do então prefeito @marcondesjuca que por sua vez a comunicação junto à justiça 44 eleitoral não havia sido concluída, conforme ata registrada nos anais deste partido. Seguimos firmes e respeitosos ao tempo em que torcemos que a justiça prevaleça sobre todas as prerrogativas do momento. DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PT CHORÓ.