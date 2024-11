Mesmo preso, prefeito eleito de Choró poderá tomar posse; entenda

O prefeito eleito de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), estava foragido e se entregou à polícia Crédito: Reprodução/Instagram: @bebetoqueiroz_

Bebeto Queiroz (PSB), prefeito eleito de Choró, a 168,10 quilômetros de Fortaleza, se entregou à Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) na Delegacia de Capturas (Decap) no último sábado, 23. O político estava foragido desde o dia anterior, sexta-feira. Apesar de detido, ele poderá ser empossado como novo chefe do Executivo em 1º de janeiro de 2025. Ele foi alvo da operação “Ad Manus” na sexta-feira, 22. Além dele, o prefeito atual do município, Marcondes Jucá (PT), e um servidor da Secretaria de Transporte do município também foram presos. Os suspeitos são acusados de praticar atos ilícitos em contratos de prestação de serviço de abastecimento de veículos da Prefeitura de Choró.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Devido às prisões, o vice-prefeito de Choró, Elcimar Ribeiro, foi empossado na manhã desta segunda-feira, 25, como prefeito da cidade.

Nesse caso, uma provável solução é a posse do vice-prefeito eleito, Bruno Jucá (PRD). Devido à “falta de condição do exercício da função, nesse caso, deve assumir o vice-prefeito”, avalia Fernando Neto. Ele destaca ainda que o vice tem as condições presenciais físicas necessárias para assumir o município durante o período, até que a Justiça dê uma solução definitiva ou revogue as prisões. O presidente enfatiza que a prisão é de caráter preventivo e que não há a designação de nenhum julgamento, podendo ser revogada a qualquer momento. Operação “Ad Manus” A operação, uma ocorrência de iniciativa do Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da Procuradoria de Justiça de Crimes contra a Administração Pública (Procap) e que teve apoio das Polícias Federal e Civil, cumpriu 35 mandados de busca e apreensão em Choró, além de Canindé, Quixadá e Madalena. Na mira estavam vereadores, servidores públicos, ex-secretários municipais e empresários da região.