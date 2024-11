Morre o advogado José Feliciano de Carvalho, ex-secretário de Segurança do Ceará

Membro honorário vitalício da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) Feliciano de Carvalho morreu aos 89 anos

Feliciano era natural de Viçosa do Ceará, distante 349 km de Fortaleza, e se formou em Ciência Jurídicas nas Universidade Federal do Ceará (UFC). Ele teve longa carreira na área da advocacia civil chegando a ocupar o posto de presidente da OAB Ceará entre 1993 e 1995.

José Feliciano de Carvalho , advogado e ex-secretário de Segurança Pública do Ceará, morreu aos 89 anos na última sexta-feira, 8. O presidente da Ordem do Advogados do Brasil secção Ceará (OAB-CE), Erinaldo Dantas, decreteou luto oficial por três dias.

Carvalho também foi conselheiro federal da Ordem, tendo participação importante na criação do Estatuto dos Advogados. Na política, ele foi secretário da Segurança Pública do Ceará durante o governo de Gonzaga Mota.

Entre honrarias recebidas, José Feliciano foi homenageado com a Medalha Advogado Padrão da OAB Ceará e a Medalha do Mérito do Poder Judiciário, dada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).