Eleições OAB-CE: veja quem são os candidatos para o comando da seccional Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, 28-02-2023: Entrega da carteira de número 50 mil da OA, na sede da OAB. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

As eleições para a presidência da Ordem dos Advogados Brasileiros do Estado do Ceará (OAB-CE) ocorrem no próximo dia 19 de novembro. O voto é obrigatório para todos os advogados que estão adimplentes com a ordem, estando isentos aqueles que estão licenciados e opcional para aqueles com mais de 70 anos. Estão concorrendo para assumir a secção Ceará duas chapas. Cada uma deverá ser composta 50% por mulheres e 50% por homens, e, no mínimo, por 30% de advogados negros. A seccional Ceará representa o estado inteiro, elegendo um presidente, além de conselheiros federais e estaduais e outros membros da diretoria. Nas seccionais regionais, também é eleito um presidente que representa determinada região. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os dirigentes estarão à frente pelo triênio de 2025-2027. Como candidatos, a chapa OAB por você, com a advogada Christiane Leitão, e a chapa Reconecta OAB, com o advogado Fábio Timbó.