OAB chancela graduações para quem quer conquistar carreira promissora no Direito

Segundo dados da OAB, uma minoria de bacharéis em Direito conquista a aprovação, com uma variação de aprovação média nacional entre 10% e 20% dos candidatos que realizam o exame. Como forma de reconhecer os melhores cursos de Direito do País, a Ordem dos Advogados outorga o selo de qualidade OAB Recomenda para as instituições que se destacam no desempenho de aprovação de seus alunos.

Algumas áreas, no entanto, dependem de outras etapas além da conquista do diploma de graduação, como o curso de Direito. Para exercer a profissão de advogada(o), é necessário ser aprovado pelo Exame de Ordem dos Advogados (OAB). A prova, de padrão nacional, avalia o nível da formação recebida pelo graduado para ter direito a exercer a profissão.

Em Fortaleza, poucos cursos de Direito têm o selo de recomendação. O curso de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC) é o mais agraciado, seguido pelo curso de Direito do Centro Universitário Christus (Unichristus). Neste contexto, vale ressaltar o desempenho dos alunos da Unichristus, que alcançaram vários primeiros lugares entre as instituições particulares nestas aprovações, como no 38º e 39º exames, as duas últimas avaliações cujos resultados por instituição foram divulgados pela OAB. Para quem deseja se destacar na sua profissão, uma boa recomendação pode fazer a diferença.

