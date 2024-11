Sarto publica decreto e transição em Fortaleza vai começar

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), publicou na noite desta quinta-feira, 7, o decreto de transição com os nomes dos representantes da gestão e os indicados do prefeito eleito Evandro Leitão (PT). Ao todo, 14 pessoas vão atuar na transição. A informação consta no Diário Oficial do Município.

O decreto cita a necessidade de instituir o processo de transição "para impedir a descontinuidade das atividades administrativas e dos serviços públicos, em benefício da população, bem como firmar o compromisso de garantir à nova gestão o livre acesso a informações essenciais para a implementação de seus projetos, programas de governo e objetivos de campanha, com efeitos após o resultado das eleições de 2024".

O processo de transição governamental se encerrará com a posse de Evandro, em 1° de janeiro de 2025. É confirmado no decreto que a vice-prefeita eleita Gabriella Aguiar (PSD) e o secretário de Governo Renato Lima são os coordenadores. Ela do lado do prefeito eleito e ele como representante do atual governo.