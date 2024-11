Resultado das Eleições EUA 2024: veja como acompanhar a apuração

Com mais de 244 milhões de eleitores aptos, as eleições presidenciais dos EUA acontecem em 5 de novembro. Veja como acompanhar o resultado da apuração

As eleições presidenciais nos Estados Unidos começam nesta terça-feira, 5 de novembro. Mais de 244 milhões de americanos estão aptos a votar. Nas últimas semanas, a disputa entre os candidatos Kamala Harris e Donald Trump se acirrou.

Para vencer a presidência dos Estados Unidos, o candidato precisa garantir ao menos 270 dos 538 votos do Colégio Eleitoral. Assim, mesmo que um candidato tenha menos votos populares, ele ainda pode ser eleito se vencer em estados específicos.

Esta será a 60ª edição de eleições presidenciais do país. O atual presidente, Joe Biden, decidiu não se recandidatar à reeleição e indicou sua vice, a democrata Kamala Harris, como candidata. Seu adversário será o ex-presidente republicano Donald Trump, que retorna à disputa após perder para Biden.

Sites de todo o mundo, incluindo O POVO , farão a cobertura completa da eleição, com transmissão multiplataforma, por meio de sites, YouTube e canais de TV.

Não há um prazo definido para a divulgação dos resultados das eleições de 2024 nos EUA. A duração da apuração está relacionada principalmente à contagem dos votos, uma vez que não há urnas eletrônicas nos EUA, sendo necessário verificar cada cédula de papel preenchida pelos eleitores.

Em 2020, quando o pleito ocorreu no dia 3 de novembro, o resultado foi conhecido quatro dias depois. No entanto, a apuração já chegou a durar quase 40 dias, como no ano 2000, devido a várias recontagens na Flórida.