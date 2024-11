Plenário da Assembleia do Ceará será reinaugurado quatro meses após incêndio

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) vai reinaugurar, nesta quarta-feira, 5, a partir das 9 horas, o Plenário 13 de Maio, recuperado quatro meses após o incêndio que atingiu a estrutura do prédio. Na manhã de 20 de junho, as chamas consumiram o local e danificaram cadeiras, teto e outras estruturas do plenário.

Na época do incêndio, uma grande quantidade de fumaça pôde ser vista do lado de dentro e de fora do prédio, que foi evacuado assim que as primeiras chamas foram detectadas. Duas pessoas ficaram feridas. Uma servidora da Casa que trabalhava como auxiliar de serviços gerais chegou a desmaiar após inalar fumaça, mas foi encaminhada a um hospital. Outro ferido foi um policial militar que sofreu escoriações com as chamas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em 1º de julho, teve início a obra de reconstrução do plenário. O entorno do local foi fechado por tapumes entre as grades e a entrada no anexo principal interditada.