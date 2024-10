Vereador não acredita que Inspetor Alberto será julgado ainda em 2024

Nesta quarta-feira, 30, a casa legislativa realizou uma sessão plenária que durou poucos minutos, mas nos bastidores a situação do vereador seguiu repercutindo, mais até do que as projeção da eleição da Mesa Diretoria - e consequentemente da Presidência.

A situação do vereador reeleito de Fortaleza, Inspetor Alberto (PL), segue sendo o principal assunto na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

"Nessa legislatura, eu acho que é basicamente impossível acontecer alguma coisa, porque é um processo. Tem que ser instalada a Comissão de Ética, existem todos os prazos regimentais, então esse ano eu creio eu não dá tempo, por mais que haja uma pressão da sociedade de se fazer alguma coisa. As coisas não acontecem de forma miraculosa, elas têm um processo do regimento interno da Casa, que vai ter que ser cumprido", explicou.

Lopes lembra que, além dessa repercussão contra si, Inspetor Alberto é um reflexo da sociedade que vivemos. "Ele já teve um grande prejuízo, que foi a não eleição do candidato dele. Essas atitudes, que na minha concepção são inconcebíveis, mas que fazem parte do Brasil hoje, em que as pessoas gostam realmente desse tipo de confronto, que não traz nada para a sociedade. Quantas pessoas são eleitas em nosso país que não têm o preparo, ou para legislar, ou para governar, e que aparecem em seus mandatos justamente através de mídias sociais. Isso é para se refletir", concluiu.

Psol aguarda trâmite

A vereadora Adriana Gerônimo (Psol), que participou do pedido de cassação contra Alberto, condenou a atitude do colega e disse estar aguardando que a CMFor tome uma atitude.

"Nós esperamos que a Presidência da Câmara dê o start nesse procedimento do pedido de cassação e que ele, de fato, seja responsabilizado. As ruas estão gritando pela sua responsabilização e nós, aqui, como representantes do povo, não iremos nos calar até que ele seja responsabilizado", afirmou.