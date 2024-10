Evandro irá se encontrar com Lula outra vez para tratar de parcerias, afirma Camilo

"O presidente já pediu ao Evandro e, em breve, ele deverá voltar a Brasília com os projetos, com as ideias e os compromissos que ele assumiu com o povo de Fortaleza, que precisará do Governo do Estado e do Governo Federal para implementá-las. Principalmente os compromissos com a saúde, que são a grande reclamação da população de Fortaleza", explicou, afirmando que Evandro começará a trabalhar por Fortaleza antes mesmo de assumir a Prefeitura.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), adiantou que o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), irá novamente reunir-se com o presidente Lula , agora para tratar de parceiras da União com a capital cearense.

Para Camilo, ao assumir o governo municipal de Fortaleza, o Partido dos Trabalhadores terá nas mãos uma grande responsabilidade. "Pela primeira vez o Ceará vai ter os três poderes, o Federal, o Estadual e o Municipal, no mesmo partido. Então, a responsabilidade será muito grande. Esse sempre foi o nosso discurso, da importância do alinhamento político, porque quem ganha é a população", afirmou.

"Ontem, nós tivemos uma oportunidade, através do presidente, de parabenizar o prefeito eleito de Fortaleza, o Evandro. Foi uma eleição muito disputada, até porque o Evandro começou lá embaixo no primeiro turno, chegou ao segundo turno com 80 mil votos a menos do que o adversário, todos os outros três candidatos se uniram com André no segundo turno. Foi uma eleição que nós não esperávamos que o PDT, os candidatos do PDT, fossem se unir à outra candidatura do PL aqui em Fortaleza. Foi uma eleição disputada, dura, mas vitoriosa e que o presidente fez questão de receber o Evandro", afirmou.

Na verdade, não é a primeira vez que acontece um alinhamento de prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e presidente da República do mesmo partido, após a redemocratização do país. Como relembra o jornalista Érico Firmo em sua coluna desta quarta-feira, 30, do O POVO, a situação ocorreu anteriormente em 1988, com Ciro Gomes, Tasso Jereissati e José Sarney, por apenas um ano. Todos eram do antigo PMDB, atual MDB.

O ministro da Educação acredita que a capital cearense deva servir de exemplo para outros Estados, em termos de alianças para composição de uma gestão.

"O que eu defendo é que o exemplo de Fortaleza possa servir para outros Estados. Nós abrimos um leque de diálogos, que foi o que eu sempre preguei no Estado. Eu fui reeleito governador com uma ampla aliança de partidos de centro, de esquerda e agora, da mesma forma, foi com o Evandro", concluiu.