Único prefeito eleito pelo PT em capital, Evandro é recebido por Lula no Palácio do Planalto

Evandro se reuniu com Lula, Camilo e Elmano Crédito: Reprodução / X (ex-twitter) Evandro Leitão

Evandro Leitão (PT), recém-eleito para assumir a Prefeitura de Fortaleza, reuniu-se nesta terça-feira, 29, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto, em Brasília. Acompanhado pelo ministro Camilo Santana, o vencedor da disputa na capital cearense viajou na manhã de hoje. Participaram ainda do encontro o governador Elmano de Freitas (PT) e o senador Cid Gomes (PSB). Eles foram recebidos rapidamente, Lula deu os parabéns e tiraram foto. Durou aproximadamente 10 minutos. Em seguida, eles se encontraram rapidamente com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), que deu os parabéns pelo resultado. "Estaremos cada vez mais unidos para transformar nossa Fortaleza numa cidade mais justa, melhor para todas e todos. Juntos seremos a Fortaleza das oportunidades", escreveu Evandro na publicação em que compartilhou registros do encontro. O post foi feito em parceria com as contas de Elmano e e Camilo.

Com um total de 716.133 votos, apresentando a maior votação em números absolutos da história de Fortaleza, Evandro Leitão foi o único petista eleito para prefeito de uma capital neste ano. Durante sua campanha, o postulante reforçou seu alinhamento político com o presidente da República e com o governador do Ceará, destacando a importância de uma atuação conjunta. Lula participou de dois eventos em Fortaleza em apoio à candidatura do petista. O primeiro momento aconteceu no início de agosto, com a convenção na qual foi lançada oficialmente a candidatura de Evandro Leitão, no Centro de Formação Olímpica (CFO).