Carmelo condena ato e diz que punição a vereador depende do PL municipal, presidido por André

Após repercussão do vídeo envolvendo o vereador Inspetor Alberto (PL) e um porco, Carmelo Neto (PL) presidente estadual do Partido Liberal, afirmou que qualquer punição ao vereador, tomada no âmbito do partido, deve ser decidida por meio da comissão municipal do PL, que tem André Fernandes (PL) como presidente.

Alberto prestou esclarecimentos na última segunda-feira, 29, na Delegacia Especializada de Meio Ambiente (DPMA). A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) multou o vereador em R$3 mil por maus-tratos a animais. Carmelo, por meio de nota, repudiou os atos do vereador e disse condenar "qualquer ato de violência contra os animais".

“Todas as decisões partidárias referentes ao caso envolvendo o vereador Inspetor Alberto são de responsabilidade da instância municipal, cabendo à comissão provisória de Fortaleza aplicar ou não qualquer tipo de sanção”, argumentou Carmelo Neto.