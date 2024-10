Juventude anuncia ex-interino do Botafogo para substituir Jair Ventura

Livre no mercado desde julho, quando deixou o Coritiba, Fábio Matias, de 45 anos, fecha com o clube gaúcho para a reta final da temporada

O Juventude não demorou a dar uma resposta ao seu torcedor após informar a demissão de Jair Ventura. Menos de 24 horas após a saída do técnico, o clube anunciou Fábio Matias, que estava disponível no mercado desde o fim de julho, quando se desligou do Coritiba.

A apresentação do treinador de 45 anos será nesta segunda-feira (28) em Caxias do Sul, acompanhado do auxiliar Lucas Batista.

Com vasta experiência nas categorias de base de diversos clubes brasileiros, entre eles a dupla Gre-Nal, Guarani e Flamengo, Matias chegou a ter a oportunidade de trabalhar como interino da equipe principal do Colorado.