O POVO News: Os números da pesquisa Atlas Caucaia; Lula cancela viagem após queda

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta segunda-feira, 21. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa trará atualizações sobre o cenário das eleições em Fortaleza e em Caucaia, os únicos municípios do Ceará que terão segundo turno. No cenário nacional, a edição desta segunda abordará a saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sofreu um acidente doméstico nesse domingo.

Assista ao vivo:

A menos de uma semana do segundo turno das eleições, os candidatos à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) intensificaram as agendas nas ruas com os apoiadores. No último final de semana, por exemplo, Fernandes e Leitão promoveram atos voltados para o eleitorado feminino na cidade.