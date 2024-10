Ex-ministro, Silvio Almeida enfrenta mais duas acusações de assédio

Mas o colegiado estabeleceu a abertura de novos processos de averiguação e já há relatoras encarregadas para cada nova denúncia. De acordo com a Folha de S. Paulo, as integrantes da Comissão de Ética Caroline Proner e Vera Karam de Chueiri foram designadas para os novos casos.

A Casa Civil da Presidência confirmou o recebimento das novas denúncias de assédio sem indicar se as acusações vieram de servidoras. A pasta acrecentou também que não divulgará mais detalhes em função do sigilo dos procedimentos da apuração.

Silvio Almeida foi demitido do cargo de Ministro dos Direitos Humanos no dia 6 de setembro após o surgimento das denúncias de assédio confirmadas pela organização Mee Too Brasil.

Anielle disse, em depoimento à Polícia Federal, que as “abordagens inadequadas” do ex-ministro foram progredindo até a importunação física.

Além disso, a organização informou que “ as vítimas enfrentaram dificuldades em obter apoio institucional para a validação de suas denúncias ” devido à “posição de poder do agressor”.

Ex-ministro nega acusações

Silvio Almeida nega as acusações e declarou em nota: "Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo, diariamente, em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país".

Após a demissão do cargo de ministro, a penalidade máxima, efetuada pela Comissão de Ética Pública, é a censura ética que consiste em manter nos assentamentos funcionais do servidor, por até três anos, o registro da censura, para possíveis consultas futuras.