Número de óbitos por dengue ultrapassa o de mortes por Covid-19 no Brasil

O número de mortes por dengue superou o de óbitos por Covid-19 no Brasil, durante a última quinta-feira, 17. Segundo dados do Painel de Monitoramento do Ministério da Saúde (MS), 5,6 mil pessoas faleceram no país vítimas da doença transmitida pelo Aedes aegypti, enquanto 5,1 mil foram vítimas do novo coronavírus.

Ainda de acordo com o Painel, outras 1.441 mortes estão em investigação em território nacional, com suspeita de dengue. Ao todo, mais de 6 milhões de casos foram registrados em todo o Brasil durante o ano. Os dados estão em queda desde março, mês com maior nível de incidência, quando 1,7 milhão de pessoas foram infectadas.