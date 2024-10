André x Evandro: Podemos e Mobiliza ainda discutem apoio no 2° turno em Fortaleza

Partidos se reunirão com candidatos e devem oficializar escolha até início a próxima semana

Os partidos Podemos e Mobiliza devem anunciar até a próxima segunda-feira, 14, quem apoiarão no segundo turno das eleições municipais em Fortaleza. Os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) estão no páreo e já trabalham em busco de apoios.

Até a definição, as siglas devem ouvir os concorrentes. A decisão foi tomada em reunião nessa segunda-feira, 7, no bairro Parangaba. O encontro reuniu afiliados, além dos vereadores eleitos Wellington Sabóia (Podemos) e Germano He Man (Mobiliza).

Na capital cearense, o Podemos alcançou 55.661 votos, enquanto o Mobiliza conseguiu 33.863 votos, totalizando 89.524 votos.