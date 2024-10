O POVO News: Pesquisa Datafolha em SP aponta empate triplo entre Boulos, Nunes e Marçal

O POVO News realiza nesta quinta-feira, 3, mais uma edição, com apresentação do jornalista Marcos Tardin. O programa irá abordar a pesquisa Datafolha em São Paulo, que aponta empate triplo entre Guilherme Boulos (Psol), com 26%, Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal, com 24%.

Assista ao vivo:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A edição ainda irá abordar o último dia de debates entre os candidatos nas eleições municipais do Brasil, assim como discutir sobre a média das pesquisas em Fortaleza, que apontam André Fernandes (PL) na liderança numérica, com 25,2%, seguido por Evandro Leitão (PT), com 23,6%, Capitão Wagner (União Brasil), com 19,1% e José Sarto , com 17,9%.

O editor de Opinião do O POVO, Gualter George, irá comentar sobre as eleições no país, e o jornalista do O POVO, João Paulo Biage, atualiza sobre as principais notícias de Brasília.



Serviço

O POVO News