O POVO News: Irã ataca Israel com misseis e autoridades reagem

O programa ainda irá analisar as últimas pesquisas de intenção de voto de São Paulo

Nesta terça-feira, 1°, O POVO News realiza mais uma edição, com apresentação da jornalista Rachel Gomes. O programa irá abordar o ataque a misseis de Irã contra Israel e as reações das autoridades israelenses, assim como dos Estados Unidos. O ataque acontece depois das forças de Israel iniciarem operação terrestre no Líbano contra o Hezbollah. O grupo é financiando pelo estado iraniano.

Assista ao vivo:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A edição ainda discute a operação de repatriação de cidadãos brasileiros no Líbano. O país do Oriente Médio é alvo de tensões depois da morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, por Israel, e foi invadido pelo exercito israelense em conflito contra o grupo.

O colunista do O POVO e apresentador do Debates O POVO, Henrique Araújo, irá analisar as últimas pesquisas de intenção de voto de São Paulo e os últimos destaques da política nacional.

O jornalista do O POVO, João Paulo Biage, atualiza sobre as principais notícias de Brasília, e o diretor institucional do O POVO, Plínio Bortolotti, é responsável pelo editorial.



Serviço

O POVO News