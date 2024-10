Irã lança mísseis contra Israel; governo pede para israelenses se protegerem

O Exército de Israel afirmou que os mísseis seguem caindo em território israelense. As Forças de Defesa de Israel (FDI) destacou que as explosões ouvidas em todo o país são interceptações ou impactos dos mísseis iranianos. Não há registros de mortos ou feridos.

Explosões estrondosas foram ouvidas nos céus acima de Tel Aviv, e flashes de luz do sistema de defesa Domo de Ferro eram visíveis, segundo o jornal americano The New York Times . Segundo a mídia israelense, mais de 100 mísseis foram lançados no ataque iraniano. De acordo com o Exército de Israel, o Irã lançou mísseis balísticos contra Israel.

O Irã iniciou o ataque com mísseis balísticos contra Israel na tarde desta terça-feira, 1, segundo informações das Forças de Defesa de Israel (FDI). Os israelenses ouviram sirenes em diversas partes do país, incluindo Tel-Aviv e Jerusalém, as duas principais cidades de Israel.

O ataque iraniano ocorre em um momento em que as autoridades israelenses aumentaram as restrições de circulação em Jerusalém e Tel-Aviv. O governo israelense pediu que os moradores de Tel-Aviv se protejam nas próximas horas.

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou em um comunicado que o Irã lançou mísseis balísticos contra Israel em resposta as mortes de diversos líderes do Hezbollah, incluindo o chefe do grupo, Hassan Nasrallah. Teerã apontou que lançaria novos ataques se o Irã fosse atacado.

Autoridades aeroportuárias de Israel afirmaram que o espaço aéreo do país estava fechado e os voos foram redirecionados para destinos alternativos fora do território israelense.

Funcionários do Pentágono apontaram que estão acompanhando os ataques iranianos e acreditam que nenhuma base americana no Oriente Médio deve ser atingida pelos mísseis de Teerã.

O Exército disse que um contingente de 10 mil soldados está participando de operações "limitadas" dentro do Líbano. Segundo Tel-Aviv, Israel optou por operações terrestres no país vizinho para que os moradores do norte do país possam voltar para suas casas sem o risco de foguetes do Hezbollah. Cerca de 60 mil pessoas foram deslocadas do norte de Israel por conta da escalada de tensões.

Na segunda-feira, 30, as Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmam que soldados israelenses cruzaram a fronteira com o Líbano com o objetivo de destruir a infraestrutura da milícia xiita radical libanesa Hezbollah.

Segundo o porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, forças israelenses tem conduzido diversas operações no Líbano no último ano.

As FDI também pediram o deslocamento de cidadãos libaneses de comunidades próximas da fronteira com Israel por conta do aumento da atividade militar.

Mais de 70 operações foram conduzidas em território libanês desde o inicio das hostilidades, no dia 7 de outubro do ano passado, após o ataque terrorista do Hamas no sul de Israel. Segundo uma autoridade israelense que conversou com o jornal americano The Washington Post, mais de 1000 armazéns do Hezbollah foram destruídos.

"Estamos nos concentrando em uma área próxima a nossa fronteira", disse Hagari. Segundo o porta-voz, o Hezbollah tinha uma infraestrutura robusta nesta região para realizar um ataque similar ao do Hamas.

"Não vamos para Beirute. Não vamos para as cidades do sul do Líbano", apontou Hagari, abordando implicitamente as preocupações dos líderes internacionais de que a incursão de Israel seria expansiva.