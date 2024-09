O POVO News: Pesquisa aponta empate triplo de Nunes, 26%, Boulos, 25% e Marçal, 23%

O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 30, com apresentação do jornalista Marcos Tardin. A edição irá comentar sobre a pesquisa Real Big Data São Paulo, que apresenta empate triplo entre Ricardo Nunes (MDB), com 26%, Guilherme Boulos (Psol), com 25% e Pablo Marçal (PRTB), com 23%.

Também será abordado a pesquisa Atlas de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que coloca Bruno Engler (PL) na liderança, com 26% da intenção de votos.

