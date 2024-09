Pesquisa Real Time Big Data em SP: Nunes tem 26%, Boulos 25% e Marçal marca 23%

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 30, aponta empate triplo na corrida pela Prefeitura de São Paulo a menos de uma semana da eleição. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 26% das intenções de voto, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), 25%, e o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), 23%.

A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Os dados são referentes ao cenário estimulado, quando a lista com os candidatos é apresentada aos eleitores.

No levantamento anterior, Nunes tinha 27% e estava tecnicamente empatado no limite da margem de erro com Boulos, que aparecia com 24%. O candidato do PSOL também empatava tecnicamente com Marçal, que registrou 21%. Com as oscilações, porém, o cenário agora é de empate entre os três candidatos.