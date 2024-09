Prefeita em SC tem a perna amputada por causa de trombose

Após ser diagnosticada com trombose, a prefeita de Trombudo Central (SC), Geovana Gessner (MDB), foi internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A gestora de 39 anos precisou ser submetida a uma cirurgia para amputação da perna esquerda na última segunda-feira, 23.

Segundo informações da prefeitura da cidade, divulgadas pelo g1, ela está internada desde a última sexta-feira, 20, e respira com a ajuda de aparelhos. Geovana está internada em uma unidade de saúde na cidade de Rio do Sul, na mesma região. A política foi reeleita em 2020, e por isso não pode se candidatar novamente ao cargo no pleito deste ano.

A gestora já realizou outras cirurgias este ano por causa da trombose mas, na última sexta-feira, ela apresentou complicações nas pernas e foi hospitalizada. Segundo o último boletim médico divulgado na segunda-feira, a prefeitura informou que a chefe do executivo da cidade estava em cuidados intensivos e que as próximas horas seriam fundamentais para o prognóstico do quadro de saúde dela. Geovana já atuou como vereadora do município, é casada e tem uma filha pequena.