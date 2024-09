Prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, é internado após mal-estar

Internação ocorreu no último domingo, 22; assessoria do gestor informou que ele passa por exames médicos e que seu quadro de saúde é estável

O prefeito de Juazeiro do Norte e candidato à reeleição, Glêdson Bezerra (Podemos), está internado no Hospital da Unimed desde a noite do último domingo, 22. Ele deu entrada na unidade de saúde após um mal-estar que ocorreu após uma série de agendas de campanha.

A informação é da Rádio O POVO CBN Cariri. A assessoria do gestor informou que ele passa por exames médicos e que seu quadro de saúde é estável.

Quem assumiu os compromissos de campanha desde então foi o candidato a vice, Dr Tarso Magno. Ainda segundo interlocutores do prefeito, mais informações serão divulgadas assim que possível.