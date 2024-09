Debate: Marçal diz que gestão de Nunes é 'estepe furado' e que ele continua sendo vice-prefeito

Marçal comentou a questão da preservação dos monumentos históricos e que Nunes "não conseguiu" fazer o que precisava. "Quando você falou da relação do monumento histórico ser tombado é que custa sete vezes mais caro do que uma reforma privada. É nítido que a atual gestão não conseguiu fazer o que precisa ser feito. De novo, uma gestão que é estepe".

Ele disse que a "qualidade" da gestão Nunes fez com que a capital esteja um "caos". "O estepe que está governando a cidade tem compromisso com 12 partidos políticos. O cargo de vice, que é um estepe, mas a qualidade de quem foi colocado no lugar sem um único voto faz com que nossa cidade esteja um caos".

Ainda na fala, Marçal acusou a gestão Nunes de ter o Primeiro Comando da Capital (PCC) infiltrado na prefeitura. "Sua decisão neste próximo 6 de outubro talvez será colocar alguém muito pequeno para tocar uma cidade muito grande ... Colocar alguém com mentalidade pequena, alguém que já está amarrado até os pés com compromisso com partidos, alguém que é refém de máfia de creches e de ônibus. A gente sabe que o PCC está infiltrado em muitas áreas que é essa prefeitura".