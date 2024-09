Debate: Tabata diz que Nunes vai ser 1º prefeito a entregar Ideb pior em português e matemática

A candidata Tabata Amaral (PSB) questionou o atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pelos índices na educação. Durante o debate do Flow, realizado nesta segunda-feira, 23, a candidata disse que "São Paulo andou para trás nos últimos anos".

Ela afirma que Nunes vai ser o "primeiro prefeito da história" a entregar índices ruins no Ideb em português e matemática. "São Paulo caiu 19 posições no ranking das capitais brasileiras em alfabetização durante a gestão de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes vai ser o primeiro prefeito da nossa história, desde que o Ideb foi criado, a entregar resultados piores em português e matemática em anos iniciais e finais do que aqueles que ele recebeu. De cada três crianças que temos em São Paulo, duas estão passando de ano sem ler e escrever".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O prefeito cita a pandemia como um dos fatores que prejudicaram a educação e diz que os dados da capital são superiores a Recife e Belém. "A gente teve, em 2021 e 2022, de pandemia. 2020 começou e 2021 foi o pico".