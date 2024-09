Elmano sanciona lei que cria programa de rastreamento de motos roubadas

O "Moto Segura" será lançada no final do mês de setembro e tem como objetivo auxiliar as Forças de Segurança do Estado para recuperar os veículos furtados de mototaxistas e entregadores

O projeto foi aprovado no último dia 10 de setembro pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). O programa será lançado na próxima segunda-feira, 30.

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou nesta segunda-feira, 23, o projeto de lei que institui no Ceará o programa "Moto Segura Ceará" . A ferramenta fará rastreamento e monitoramento de motocicletas furtadas ou roubadas. Inicialmente, conforme o governador, o projeto vai começar colocando rastreadores em motos de entregadores e motoboys que trabalham com transporte de passageiros.

O programa "Moto Segura Ceará" será executado pela Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e irá abranger inicialmente entregadores que trabalham com motocicleta e mototaxistas, podendo ser ampliado para outras categorias.O serviço de monitoramento será prestado por pessoa jurídica contratada pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice).

Roberto Sá, secretário de Segurança Pública, declarou que a ideia veio do próprio governador do Ceará e que a proposição é "oportuna e produtiva". "Porque a gente protege o patrimônio do cidadão, do trabalhador que usa a motocicleta, mas além de proteger é dificultar as ações do crime que se utiliza muito da motocicleta depois que ela é roubada para praticar outros delitos", disse.

O monitoramento será realizado exclusivamente depois de acionadas as autoridades policiais nos canais adequados, com a comunicação da ocorrência do crime. A lei sancionada prevê que “localizado e apreendido o veículo, será ele devolvido pela autoridade policial ao beneficiário”, diz o texto.

O cadastro no Moto Segura será feito por meio de aplicativo do Detran. “O aplicativo está pronto. Nós estamos na fase final preparando a integração do sistema com a Etice e SSPDS”, ressaltou Michel Mourão, superintendente do Detran-CE.

O projeto de lei recebeu duas emendas, a do deputado estadual Sargento Reginauro, líder do União Brasil, que visa garantir parcerias do Estado com órgãos ou intituições federais, estaduais e municipais, e a do deputado estadual Fernando Santana (PT), que garante a regionalização do programa nas Regiões Metropolitanas do Estado.