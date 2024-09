Assembleia aprova títulos de cidadãs cearenses para Nísia Trindade e Luiza Trajano

Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovaram para seis pessoas o Título de Cidadão Cearense em sessão plenária nesta terça-feira, 17. Entre as homenagens, está um para a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e outro para Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza.

O projeto para conceder a honraria para a ministra de Estado foi enviada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que na justificativa destaca, entre outros pontos, a liberação de recursos para o custeio do Hospital do Vale do Jaguaribe "demonstrando grande atenção para com a população mais vulnerável".