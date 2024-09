Elmano eleva número de títulos de cidadão cearense que podem ser concedidos no ano

Deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) têm a prerrogativa de votarem a concessão de títulos de cidadão cearense Crédito: Junior Pio

"Se nós fizéssemos um levantamento da quantidade de sessões levantadas em 2023 e 2024 até aqui por falta de quórum, muitas vezes, até por estratégia do governo, para evitar discussões, para evitar que a oposição possa debater algumas pautas mais sensíveis para o governo, certamente iria sobrar tempo para estarmos apreciando muito mais coisa do que a Assembleia aprecia", criticou o parlamentar ao O POVO, mencionando ter 10 títulos de cidadania cearense de sua autoria a serem aprovados. "Nós temos três sessões semanais, às vezes só um dia com discussões mais contundentes de matérias a serem votadas. Ficam ali os outros dois para votar projetos de indicação. Não acho que está faltando tempo para apreciar matérias, não. Está faltando é disposição mesmo", complementou. De Assis Diniz (PT), autor da proposta, ressalta ser importante que, pelo menos, metade dos 46 deputados possam ter a possibilidade de apresentar uma indicação de cidadania. "Então, ter pelo menos a metade, né? Como não tem, hoje, as mínimas condições de atender a cada deputado, vamos ter uma hierarquia aumentando de 14 para 23 propostas de título por ano. É o número que nós conversamos na CCJ e nas comissões técnicas. É um projeto que teve o apoio de todos os partidos", afirmou De Assis ao O POVO.

Título de cidadão já causou briga

Em julho, deputados aprovaram título de cidadão cearense a dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula nos processos da operação Lava Jato. Moraes, por sua vez, é tido como arquirrival do bolsonarismo por comandar inquéritos que levaram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à prisão, como o inquérito das fake news. Ex-ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, Silvio de Almeida foi homenageado com a honraria. Após se ver implicado em denúncias de assédio sexual que lhe fizeram perder o cargo, o deputado Carmelo Neto (PL) pediu que a homenagem fosse revogada. A concessão de títulos de cidadania cearense já foi motivo de discussões exaltadas no passado recente da Assembleia. No Plenário 13 de Maio, em 19 de setembro de 2019, a deputada estadual Dra. Silvana (PL) conseguiu a aprovação do título de cidadania cearense para Damares Alves, então ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos.

Quatro dias depois, a Casa entregou o título de cidadão cearense ao líder maior do Movimento Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), João Pedro Stédile. Não sem antes a homenagem ser exaustivamente debatida em plenário. A concessão de títulos é, em muitos momentos, o pano de fundo de brigas essencialmente ideológicas ou que reflitam a polarização entre apoiadores de Lula e de Bolsonaro. Naquele mesmo 19 de setembro, o à época deputado Elmano brigou fortemente com Apóstolo Luiz Henrique, hoje da base de seu governo. Elmano aprovou a inserção da Parada pela Diversidade Sexual no Calendário Oficial do Ceará. Henrique levou à tribuna fotos de supostos membros da comunidade LGBTQIA+ degradando símbolos religiosos.