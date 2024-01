Padilha recebe título de cidadão cearense aprovado há 12 anos; autor morreu em 2015

A proposta foi pautada e aprovada ainda em 2011, quando Landim era presidente da Alece. Na época, Padilha era ministro da Saúde no primeiro mandato de Dilma Rousseff (PT). O filho de Welington, o deputado Guilherme Landim (PDT) e Stuart Castro (Avante) solicitaram a entrega do título, que aproveitou a presença do ministro para a Caravana Federativa.

Após 12 anos da aprovação na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), o ministro das Relações Institucionais do Governo Lula (PT), Alexandre Padilha (PT) recebeu o título de cidadão cearense. Em evento em Fortaleza, na quinta-feira, 7, o ministro foi agraciado com a honraria proposta pelo ex-deputado Welington Landim, falecido em 2015.

"Em um momento especial, tive a honra de entregar o título de cidadão cearense ao ministro Alexandre Padilha. Essa iniciativa emocionante foi um legado deixado por meu saudoso pai, o eterno deputado Welington Landim, uma homenagem merecida a alguém que tem contribuído significativamente para nosso país", Guilherme disse Landim.

Paulista de nascimento, Padilha é deputado federal pelo estado de São Paulo, mas está licenciado do mandato por estar ocupando o ministério.

O ministro agradeceu a honraria e disse que isso aproxima ainda mais sua figura do Governo do Ceará. "Queria agradecer a Assembleia Legislativa por esse título, em especial, ao meu colega médico que não está mais entre nós, deputado Wellington Landim, que me concedeu esse título", disse.

Passagem pelo Ceará

No Ceará, Padilha comentou sobre o fim do impasse das emendas de bancada do Ceará, que findou com o acordo para repasse de mais de R$ 181,9 milhões para a saúde no Estado, sendo R$ 133,9 milhões para o tratamento oncológico. O ministro destacou que há um "compromisso", dele e da ministra Nísia Trindade, titular da Saúde, para que o Ceará seja o primeiro a receber esse recurso.

"Nós vamos querer que o Ceará seja o primeiro a receber esse recurso, repassar, para que a gente possa crescer cada vez mais. Isso, pode ter certeza, esse é um primeiro passo e a gente vai estar junto do Governo do Ceará no fortalecimento e ampliação dessas ações do tratamento do câncer", afirmou.