Luiza Trajano agradece citação na lista da Time e se diz "apartidária"

Luiza Helena Trajano entrou para a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista norte-americana Time. Nesta quinta-feira, 16, ela agradeceu a indicação por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais. “Vocês podem ter certeza que tenho muita gratidão, mas aumenta muito a minha responsabilidade e o compromisso com a sociedade civil”, afirmou a empresária.

Ela ainda agradece a todas as mensagens e homenagens que recebeu após a nomeação e afirma não ter um lado na política. “Mais uma vez digo a vocês que não sou candidata a nada, mas junto com o grupo mulheres do Brasil, queremos ser o maior grupo político apartidário. Unir o país é o que mais precisamos nesse momento”, disse.

“O nosso lado é o Brasil. Foi assim que nós crescemos unidas e já temos quase 100 mil mulheres trabalhando em mais de 20 causas. O que importa pra nós, acredita gente, é o Brasil. Nós mostramos isso no movimento unidos pela vacina”, afirma Trajano. Segundo ela, a indicação aumentou o seu compromisso com ações concretas para a melhoria do País.

Citada na categoria "Titãs", a empresária teve o texto de apresentação assinado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Em um mundo de negócios ainda dominado por homens, a brasileira Luiza Trajano conseguiu transformar o Magazine Luiza, que começou como uma loja única em 1957, em um gigante do varejo com dezenas de bilhões de dólares. É uma grande conquista - uma entre muitas", escreveu.



