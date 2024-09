Lula sobrevoa incêndio no Parque Nacional e fará reunião de emergência

Presidente Lula e Primeira-dama Janja sobrevoam queimadas em Parque Nacional de Brasília Crédito: instagram @Lula/reprodução

Neste domingo,15, o presidente Lula e a primeira-dama Janja sobrevoaram o Parque Nacional de Brasília, a área passou recentemente por um incêndio florestal. Em postagem feita pelo instagram ele afirmou que fará uma reunião com a ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, nesta segunda-feira,16. O encontro deve tratar de ações sobre a emergência climática enfrentada pelo país. "O governo federal está atuando junto com o Corpo de Bombeiros do DF para ajudar no combate às chamas. A Polícia Federal tem hoje 52 inquéritos abertos contra os responsáveis por esses crimes contra o nosso país", explica o presidente em postagem.