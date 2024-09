Guimarães diz que Fortaleza é prioridade para vinda de Lula, mas não descarta outras cidades

Evandro Leitão e José Guimarães durante convenção do PT em Fortaleza Crédito: Reprodução/Instagram/José Guimarães

José Guimarães (PT), líder do Governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, afirmou nesta sexta-feira, 13, que solicitou a vinda do presidente para o Ceará ainda antes do primeiro turno das eleições municipais, 6 de outubro. Em entrevista à rádio O POVO CBN, o deputado federal confirmou Fortaleza como prioridade, mas ressaltou que há municípios em que Lula poderá vir "se necessário". "É claro que a prioridade, em um primeiro momento, é vir pra Fortaleza. Mas tem três eleições, aliás, nós temos algumas cidades em que a eleição está praticamente definido, cidades polo, mas tem algumas em que pode ser necessária a presença dele", disse.

Tem chance sim (da vinda do presidente), nós não podemos anunciar porque não foi resolvido e organizada a agenda ainda, mas nós estamos avaliando. Nós temos 30 dias de campanha, tempo demais. Não precisa sofrer antes do tempo. Então nós estamos avaliando sim essa possibilidade, mas não tem nada ainda acertado nem definido na agenda até pro dia 6 de outubro", afirmou Guimarães.



Assista à entrevista Em relação a candidatura de Evandro Leitão, candidato petista em Fortaleza, o líder do Lula declarou que irá "surpreender". Segundo ele, o partido, a nível nacional, e o próprio presidente farão "tudo" para garantir a ida para o segundo turno. "Nós vamos surpreender, o importante é isso. Nós vamos surpreender, e nós vamos levar o Evandro ao segundo turno e tudo o que for necessário, do ponto de vista do PT Nacional e do Lula, nós faremos tudo para oficializar a nossa ida para o segundo turno", completou.