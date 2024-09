No Rio, Lula 'paga' por apoio recebido em 2022 e reafirma gratidão ao prefeito de Belford Roxo

Prestes a completar dois anos na sua terceira passagem pelo Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda "paga" pelos apoios recebidos durante a campanha que derrotou Jair Bolsonaro (PL), em 2022. Nesta quinta-feira, 12, o chefe do Executivo participou, pela segunda vez no ano, de uma agenda ao lado do prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, um dos aliados do petista na campanha no Estado, base do bolsonarismo, e reafirmou gratidão pelo empenho do político da Baixada Fluminense na disputa presidencial.

É a segunda vez no ano que Lula desembarca em Belford Roxo para retribuir o apoio de Waguinho. Desta vez, o presidente participou da inauguração de um centro de saúde para gestantes e crianças no município. Waguinho não é candidato nas eleições municipais deste ano - ele cumpre o segundo mandato como prefeito -, mas tenta emplacar o sobrinho, Matheus do Waguinho (Republicanos). O possível sucessor do clã Carneiro na Baixada não esteve na agenda por vedação da legislação eleitoral.

Primeiro a falar na cerimônia, Waguinho rasgou elogios ao petista e fez um balanço dos dois mandatos de sua gestão, citando construção de praças, escolas, asfaltamento de ruas e ampliação da rede municipal de saúde e educação.