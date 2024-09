Debate Kamala x Trump: ter um desempenho melhor garante a vitória?

Kamala Harris e Donald Trump se enfrentaram em debate; veja quem ganhou Crédito: SAUL LOEB / AFP

O primeiro debate entre os presidenciáveis Donald Trump e Kamala Harris aconteceu nessa terça-feira, 10, no National Constitution Center, na Filadélfia (EUA). No confronto, que também foi transmitido ao vivo pela emissora ABC, eleitores decretaram a vitória de Harris, candidata democrata. De acordo com pesquisa realizada pela CNN e especialistas da BBC News, Kamala conseguiu deixar o ex-presidente na defensiva e foi aprovada em seu primeiro debate após entrar na corrida presidencial. "Kamala conseguiu conversar diretamente com as pessoas", segundo a avaliação do professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, Vitelio Brustolin em entrevista ao O POVO. Sua avaliação é que Trump pareceu mais comedido do que outras vezes e adotou uma postura um pouco mais 'palatável' do que os debates em 2020 e 2016.

“O trump pareceu muito com o Trump de todos os debates, porém mais comedido, é verdade, ele se comportou e apresentou em uma postura mais presidenciável, como tinha feito já no último debate com o Biden, diferente do Trump de 2016, onde havia muita baixaria”, avaliou o professor. Para apoiar sua fala em relação a candidata democrata, Vitélio cita justamente a pesquisa da CNN americana feita com telespectadores registrados para votar, sendo 50% democratas e 50% republicanos. Na pesquisa, 63% afirmaram que Kamala se saiu melhor, enquanto 37%, Trump. LEIA TAMBÉM: Lula: "Deus queira que Kamala ganhe a eleição nos EUA"



Segundo o professor, Kamala falava diretamente com a câmera, e apresentava propostas, mesmo sendo a candidata do atual governo, que, teoricamente, precisaria se defender de acusações de adversários. A candidata conseguiu, segundo o professor, apresentar propostas e deixar Trump na defensiva várias vezes durante o debate. “Ela falava diretamente com a câmera, conversando, inclusive buscando um plano de governo, e isso é interessante já que ela é a candidata da situação, e o opositor que deveria trazer reformas”. Em varios momentos, Kamala bateu na tecla que Trump não teria propostas, e, ainda, colocou o adversário uma imagem de fraqueza citando líderes internacionais. A democrata citou nominalmente os nomes de Vladimir Putin, presidente da Rússia, do ditador norte-coreano Kim Jong Un e do chinês Xi Jinping.

“Ela tentou mostrar um Trump fraco, ao contrário do que ele diz. (Um Trump) que se dobra a ditadores internacionais”, ressatou o professor. Ele lembra que, apesar do desempenho, isso não significa que Kamala está eleita ou tenha um favoritismo, lembrando que Trump teve um desempenho ruim nas eleições de 2016 e mesmo assim venceu o pleito. Veja na integra a entrevista com Vitelio Brustolin:

Guerras da Ucrânia e em Gaza Considerando os posicionamentos de ambos os candidatos no debate em relação aos conflitos na Europa e no Oriente Médio, Trump e Kamala têm posições diferentes. Em um dos momentos mais tensos do debate, Trump acusou Kamala de odiar Israel.