Lula: "Deus queira que Kamala ganhe a eleição nos EUA"

A declaração ocorreu antes do debate da última terça-feira, 10, quando integrantes do governo estavam na expectativa do desempenho de Kamala contra o adversário, principalmente após a desenvoltura, considerada ruim, de Joe Biden no primeiro debate na CNN americana do atual presidente estadunidense.

“Deus queira que a Kamala ganhe as eleições nos EUA”, disse Lula, em reunião com lideranças da sua base na Câmara dos Deputados, de acordo com informações publicadas pela jornalista da CNN Brasil, Basília Rodrigues.

Em conversas com aliados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou a torcida pela candidatura democrata nas eleições presidenciais americanas, marcadas para novembro. Kamala Harris disputa o cargo com o ex-presidente Donald Trump, com quem Lula já trocou farpas.

A derrota de Biden e a vitória de Kamala, pode significar, na avaliação do bloco, um "freio" nas expectativas do bolsonarismo no Brasil, e da extrema-direita no mundo. Há expectativa entre os integrantes do governo com a candidatura da democrata pelas pautas progressistas e a possibilidade dela se tornar a primeira mulher presidente dos Estados Unidos.

Brasil, Estados Unidos e Rússia: como ficam as relações

Entretanto, em entrevista ao O POVO, o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, Vitelio Brustolin, lembrou que apesar da proximidade com as ideias democratas, o Brasil se mantém próximo ao governo russo apesar das acusações de desrespeito aos direitos humanos. “Se, por um lado, o governo Lula gosta do governo Biden por a Kamala ser a sucessora, por outro todo, o alinhamento de política externa do Brasil é em direção a Rússia e a China”, avaliou o professor.