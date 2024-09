7 de Setembro tem manifestações e programação oficial; confira agenda

Comemorações pelo Dia da Independência do Brasil serão marcadas por atos pelo País, além dos tradicionais desfiles cívico-militares Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O dia 7 de setembro, data em que é comemorada a Independência do Brasil, é marcado por diversos atos pelo País, além dos tradicionais desfiles cívico-militares. Em meio ao cenário de eleições municipais e campanhas políticas, os 202 anos da independência, celebrados neste sábado, também contará com atos organizados por parlamentares e manifestações do Grito dos Excluídos. Na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, o presidente Lula participa do desfile oficial, ao lado de autoridades, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Há meses, políticos da oposição, principalmente do Partido Liberal (PL), organizam atos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O impeachment do ministro é uma das principais pautas do movimento.

Leia mais Tarcísio diz que Bolsonaro entrará na campanha de Nunes depois do 7 de Setembro Sobre o assunto Tarcísio diz que Bolsonaro entrará na campanha de Nunes depois do 7 de Setembro Um dos maiores atos deverá ocorrer na Avenida Paulista, em São Paulo, às 14 horas. A manifestação, organizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e divulgada pelo pastor Silas Malafaia contará com as presenças de diversos políticos, que já confirmaram as participações no ato e vem convocando a população. Entre os confirmados, estão o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, os deputados federais Nikolas Ferreira (PL), Flávio Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL). Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) e Marina Helena (Novo) também estarão no ato.

A presença do ex-coach Pablo Marçal (PRTB) é esperada na manifestação, mas ainda não foi confirmada. Em agosto, Bolsonaro publicou um vídeo destacando que qualquer candidato poderá participar da manifestação na avenida Paulista, sem excluir o candidato do PRTB. A fala veio após Silas Malafaia afirmar que o ato “não é lugar” para Marçal. Já o ministro Alexandre de Moraes, foco das manifestações bolsonaristas, estará com o presidente Lula em Brasília para acompanhar o desfile cívico militar em cerimônia oficial do Governo Federal. O evento ocorrerá pela manhã, a partir das 6h20, e terá acesso gratuito ao público nas arquibancadas do Eixo Monumental de Brasília.

7 de setembro em Fortaleza Em Fortaleza, o candidato à Prefeitura André Fernandes (PL) convocou a população para uma motocarreta. O movimento teve início às 9 horas em frente à Arena Castelão. “Chegou a hora também de declararmos a liberdade da nossa Fortaleza”, convidou o deputado nas redes sociais. O senador Eduardo Girão (Novo) também promoverá manifestação de 7 de setembro em Fortaleza. Neste sábado, o postulante realizará um ato na Praça Portugal, na Aldeota, a partir das 16 horas, conforme agenda divulgada pela equipe do candidato. Girão é um dos principais opositores de Moraes no Senado e no partido. Em agosto, o candidato à Prefeitura chegou a considerar que “tem muita fé e esperança” de que terá “o maior pedido de impeachment da história”.