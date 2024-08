O POVO News: Alexandre de Moraes dá ultimato a Musk e rede social pode sair do ar

O POVO News discute a intimação judicial do STF ao empresário Elon Musk Crédito: O POVO

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 29. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa irá abordar a intimação do Supremo Tribunal Federal (STF), assinada pelo ministro Alexandre de Moraes e direcionada ao dono da rede social Twitter, Elon Musk. A Corte deu 24 horas para que o CEO indicasse um representante legal da rede no Brasil, o que foi respondido com ironias por parte do empresário.

Assista ao vivo: Notificação do STF foi divulgada pelo próprio X, antes denominado Twitter. Uma semana antes, Musk fechou a sede da empresa no Brasil.

Com a decisão, não há representantes legais do X no território nacional, o que impossibilita o andamento e o cumprimento de casos judiciais. O pedido da Corte foi recebido com ironias por parte de Musk, que utilizou imagens geradas por inteligência artificial, comparando o magistrado brasileiro com vilões de filmes famosos, como Harry Potter e Star Wars. Desde abril deste ano, Elon tem feito críticas ao ministro em publicações no seu perfil do X.

Programa O POVO News trata de debate à Prefeitura de Eusébio e outros temas; confira O programa ainda discutirá o confronto com candidatos à Prefeitura de Eusébio, promovido pelo O POVO nesta quinta-feira, 29. Participam do debate os candidatos Dr. Júnior (PRD) e Dr. Mauro (União).