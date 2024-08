Moraes usava STF e TSE fora dos trâmites para mirar aliados de Bolsonaro, diz jornal

Reportagem publicada pela Folha de S. Paulo nesta terça-feira, 13, afirma que assessores do ministro Alexandre de Moraes, tanto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como no Supremo Tribunal Federal (STF), trocavam informações fora dos trâmites legais. O intuito seria produzir relatórios que embasassem decisões do ministro no inquérito das fake news, que mirava aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O inquérito foi aberto em março de 2019 no âmbito do STF, alguns meses após início do governo Bolsonaro, por ordem do ministro Dias Toffoli, que indicou Moraes como relator. Em agosto de 2022, Moraes foi empossado como presidente do TSE.