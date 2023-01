Rodrigo Constantino e Zoe Martinez são demitidos da Jovem Pan após afastamento

Comentaristas foram desligados após grupo de comunicação ser alvo de inquérito do MPF

Os comentaristas Rodrigo Constantino e Zoe Martinez foram demitidos da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 16, após terem sido afastados do grupo de comunicação na semana passada.

Na última segunda-feira, 9, o Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito civil para investigar a conduta da emissora por disseminação de informações falsas e discursos golpistas durante a programação, pois tiveram “potencial para incitar atos antidemocráticos”.

“A Rede Jovem Pan, por meio de vários de seus programas, a princípio veiculou - sem evidências que o embasassem - numerosos conteúdos (entre reportagens, debates ao vivo e comentários no formato de coluna e opinião) desinformativos com potencial para minar a confiança dos cidadãos na idoneidade das instituições judiciárias brasileiras e na higidez dos processos democráticos por elas conduzidos”.



O documento foi assinado por Yuri Corrêa, procurador regional adjunto dos Direitos do Cidadão em São Paulo.

Um dia após o inquérito, o grupo decidiu afastar os comentaristas Rodrigo Constantino, Zoe Martinez e Pedro Figueiredo.

Antes do inquérito, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a suspensão das redes sociais de três jornalistas do grupo, incluindo Constantino, por divulgação de conteúdo antidemocrático e de ódio.



Além das demissões de funcionários da grade, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho - o “Tutinha” - deixou a presidência da Jovem Pan.

