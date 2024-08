Moraes suspende Instagram e manda bloquear até R$ 50 milhões de Marcos do Val

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão do perfil do deputado Marcos do Val (Podemos-ES), assim como o bloqueio de até R$ 50 milhões na conta do parlamentar. No Twitter, do Val criticou as medidas que foram ordenadas após novos ataques do parlamentar à Corte máxima e a investigações da Polícia Federal. Marcos do Val alegou que a decisão "ultrapassa os limites do razoável" e atribui a Moraes suposto "abuso de autoridade". O parlamentar fala em desrespeito ao Senado Federal, que, em sua avaliação "que está sendo desmoralizado diante de uma medida arbitrária. Segundo o senador, o bloqueio de suas contas atingiu apenas mil reais que ele mantinha em uma delas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Não é a primeira vez que Marcos do Val tem uma rede social suspensa por ordem de Moraes. Em junho do ano passado, o senador teve seu gabinete vasculhado e seus perfis nas redes sociais derrubados.

As medidas foram decretadas na semana em que o parlamentar divulgou trechos de relatório da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) com alertas sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Na ocasião, do Val ainda sugeriu que Moraes fosse investigado no inquérito que está sob sua própria relatoria, sobre os atos de 8 de janeiro. No mês passado, o senador fez ataques contra o delegado Fábio Alvarez Shor, responsável por investigações da Polícia Federal em casos sob relatoria de Moraes: sustentou que a autoridade era "capataz" do ministro do STF. Delegados reagiram à declaração e preparam uma ação contra o parlamentar. Nos últimos dias, Marcos do Val escalou os ataques a Moraes, divulgando montagem com uma foto do ministro com chifres em frente a uma Constituição ensanguentada. Também compartilhou uma outra montagem de Moraes com roupas usadas por presidiários. Nas publicações, o senador diz que o magistrado "é considerado como o brasileiro mais perverso que já existiu em toda a história do nosso país" e que o nome do ministro "está associado a uma série de crimes contra a humanidade".

COM A PALAVRA, MARCOS DO VAL **Excelentíssimos Senhores Senadores e Senhoras Senadoras,** Venho a público expressar a gravidade da situação que estamos enfrentando. O ministro Alexandre de Moraes, em uma decisão que ultrapassa os limites do razoável e desrespeita frontalmente o artigo 53 da Constituição Federal, determinou o bloqueio de 50 milhões de reais de minhas contas pessoais. É fundamental destacar que tal quantia não existe e nunca existiu, sendo que havia apenas mil reais em minha conta, a qual, ainda assim, tenho como minhas dependentes como declarado no imposto de renda, minha filha e as despesas vitais, como o plano de saúde de minha mãe, que enfrenta um tratamento contra o câncer.

Essa decisão, além de inconstitucional, caracteriza-se como um verdadeiro abuso de autoridade, pois não houve qualquer comunicação prévia ao Senado Federal ou ao seu presidente, Rodrigo Pacheco. O que estamos vivenciando é uma flagrante contravenção e um desrespeito não apenas à minha pessoa, mas a todo o Senado Federal, que está sendo desmoralizado diante de uma medida arbitrária, que fere o princípio da dignidade humana e a própria essência da imunidade parlamentar. O bloqueio da verba indenizatória, que é fundamental para o exercício de minhas funções como senador da República, me impede de realizar as atividades inerentes ao meu mandato, incluindo a locomoção para Brasília e o pagamento das despesas de gabinete, tanto na capital federal quanto na minha base regional. Não posso sequer comprar uma passagem para exercer o meu papel constitucional de representante do povo do Espírito Santo. Essa decisão, revestida de uma pena antecipada de caráter perpétuo, é absolutamente desproporcional e inconstitucional. A imposição de uma dívida de 50 milhões de reais é não apenas impossível de ser quitada, mas também representa uma afronta à minha dignidade, não apenas como parlamentar, mas como ser humano. Nem em dez gerações seria possível pagar esse valor!