Em SC, reduto bolsonarista, Lula faz contraponto a ex-presidente e critica governador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta sexta-feira, 9, em evento em Santa Catarina, contraponto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sem citá-lo nominalmente, e criticou o governador do Estado, Jorginho Mello. O Estado é considerado um dos maiores redutos bolsonaristas do País. Lula está discursando na inauguração do Contorno Viário de Florianópolis.

"Em apenas 18 meses a gente fez quase que metade dessa obra aqui. Numa demonstração de que eu gosto de trabalhar, e não gosto de jet ski. Que eu gosto de trabalhar, e não gosto de motociata", disse Lula. A menção a "jet ski" e a "motociata" são referências a Jair Bolsonaro.

"Esse governador, e está aí Jorginho Mello, eu não o conheço portanto não posso falar mal dele, ele perdeu a oportunidade de participar da inauguração da obra mais importante do Estado de Santa Catarina. Eu não consigo entender", declarou o presidente da República, sobre a ausência do chefe do executivo estadual no evento.