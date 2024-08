Lula teria ficado furioso com decisão do TCU e quer devolver relógio

Fortaleza, CE, BR 02.08.24 - Ampliação do programa Pé de Meia do Ministério da Educação com a participação do presidente Lula (FCO FONTENELE / O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

A resolução do Tribunal de Contas da União (TCU), de que Lula (PT) poderia permanecer com o relógio que ganhou do presidente da França, em 2005, teria deixado o presidente brasileiro enfurecido. Segundo a decisão, tomada nessa quarta-feira, 7, presentes recebidos durante os mandatos de presidentes brasileiros não podem ser considerados bens públicos. Lula teria dito a interlocutores que se sentiu usado pela Corte que, futuramente, poderia aproveitar a decisão para inocentar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no caso do comércio ilegal de joias sauditas. Informações são da coluna de Mônica Bergamo, no jornal Folha de São Paulo. Segundo a jornalista, Lula ainda teria dito que gostaria de devolver o relógio, mas foi aconselhado por aliados a não fazer isso pois levaria à cobrança de devolução de outros itens recebidos nos dois primeiros mandatos dele.

A recomendação seria de recorrer da decisão do TCU e alegar "fundamentos equivocados". O argumento é de que Lula poderia ficar com o presente, não por "não poder ser considerado bem público", mas por ter sido recebido em 2005. Na época, o TCU não havia estabelecido uma regra que obriga autoridades a devolverem presentes de alto valor ao Estado.

Defesa de Bolsonaro diz que se utilizará da decisão no caso das joias sauditas A decisão do TCU pode abrir margem para ser utilizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, no inquérito das joias sauditas. Ex-mandatário foi indiciado pelo caso, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo apurado pela Agência Estado, o advogado Paulo da Cunha Bueno, que faz a defesa do ex-presidente, afirmou que a decisão da Corte de contas, desobrigando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de devolver um relógio Cartier, servirá como argumento de defesa de Bolsonaro. "É uma decisão acertada, vamos usar, sim [na defesa de Bolsonaro no caso das joias]. Não há legislação especifica e o TCU estava legislando, como bem pontuou o ministro Jorge Oliveira", disse Bueno, em conversa com o Estadão, após a sessão do TCU.