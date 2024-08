Sofia Valim faria 20 anos nesta terça; pai homenageia filha que morreu após transplante

Maria Sofia Valim era a filha mais velha do casal Vitor Valim e Gaída Dias. Era estudante de direito e influenciadora

Sofia Valim, filha do prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), completaria 20 anos de idade nesta terça-feira, 6. Nas redes sociais, o pai da jovem escreveu uma breve mensagem de saudades da filha mais velha, que faleceu no fim do ano passado, após passar por um transplante de fígado por causa de problemas de saúde.

“Saudades, minha filha! Hoje você completaria 20 aninhos”, escreveu o gestor, em legenda à uma foto dos dois.

Confira a publicação abaixo: